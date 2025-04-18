Кодалі вінофреш дезодорант для тіла (Caudalie vinofresh body deodorant)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -151,81 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -151,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -151,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,05
Економія при броні: -151,81 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -151,81 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,05
Економія при броні: -151,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
4.7 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
6.0 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -151,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
6.6 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie