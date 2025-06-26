Київ
Кодалі вінофреш дезодорант для тіла (Caudalie vinofresh body deodorant)

Кодалі вінофреш дезодорант для тіла (Caudalie vinofresh body deodorant)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
871,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
138.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
871,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
196.9 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
736,25 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
198.0 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
702,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,05
Економія при броні: -22,77 грн
736,28 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
255.5 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
607,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
311.4 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
627,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
311.9 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
632,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
312.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
630,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
312.5 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
627,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
628,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
324.0 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
633,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
325.7 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
736,25 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
736,25 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
337.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
736,25 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
736,25 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
871,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
341.4 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
736,25 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
341.5 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
342.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,00 грн
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