Кодалі вінофреш дезодорант для тіла (Caudalie vinofresh body deodorant)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,05
Економія при броні: -22,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,05
Економія при броні: -22,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
378.9 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
380.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,05
Економія при броні: -22,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
404.9 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
405.6 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -22,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,05
Економія при броні: -22,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
408.5 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie