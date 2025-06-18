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Кодалі віноперфект крем для рук (Caudalie vinoperfect hand cream)
Кодалі віноперфект крем для рук (Caudalie vinoperfect hand cream)
Кривий Ріг
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
802,60
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
198.0 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
647,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
311.4 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
581,63
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
311.9 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
580,26
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
312.5 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
581,72
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
698,94
Економія при броні:
-20,97 грн
677,97
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
346.7 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
802,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
348.4 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
545,36
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
348.5 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
545,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
348.7 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
545,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
350.9 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
545,36
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
352.1 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
647,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
352.2 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
647,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
353.3 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
589,00
Економія при броні:
-17,67 грн
571,33
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
354.6 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
802,60
грн
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Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
357.1 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
647,20
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
359.4 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
699,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
359.6 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
545,40
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
365.2 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
627,20
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
390.3 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
699,00
грн
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