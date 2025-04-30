Кодалі віноперфект крем для рук (Caudalie vinoperfect hand cream)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
698,95
Економія при броні: -20,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
408.6 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.0 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
410.7 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
412.4 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
589,00
Економія при броні: -17,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
415.0 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
415.1 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
416.0 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
417.7 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
418.9 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
419.2 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
419.2 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
433.6 км
Кодали Vinoperfect Крем для рук 50 мл №1
Caudalie