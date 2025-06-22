Київ
Про товар
Ціни
Кодалі ресвератрол ліфт гель-крем для контуру очей (Caudalie resveratrol lift eye contour gel cream)
Кодалі ресвератрол ліфт гель-крем для контуру очей (Caudalie resveratrol lift eye contour gel cream)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2110,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
68.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2221,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
72.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1649,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
199.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні:
-56,97 грн
1842,03
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
250.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1657,31
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
250.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1653,50
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
251.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1656,33
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1653,96
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
290.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
грн
Забронювати
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
368.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
415.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1998,96
Економія при броні:
-59,97 грн
1938,99
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
431.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
Економія при броні:
-59,97 грн
1939,03
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
433.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1998,96
Економія при броні:
-59,97 грн
1938,99
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
434.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні:
-56,97 грн
1842,03
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
434.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
434.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні:
-56,97 грн
1842,03
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
435.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2221,20
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
435.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
Економія при броні:
-59,97 грн
1939,03
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
435.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
436.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1998,96
Економія при броні:
-59,97 грн
1938,99
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню