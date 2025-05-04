Київ
Кодалі ресвератрол ліфт гель-крем для контуру очей (Caudalie resveratrol lift eye contour gel cream)

Кодалі ресвератрол ліфт гель-крем для контуру очей (Caudalie resveratrol lift eye contour gel cream)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2110,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2221,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
9.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1526,80 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -56,97 грн
1842,03 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
193.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1668,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
194.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1651,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
195.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1659,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1660,72 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1998,96
Економія при броні: -59,97 грн
1938,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
239.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1850,90 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
359.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1998,96
Економія при броні: -59,97 грн
1938,99 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
Економія при броні: -59,97 грн
1939,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -56,97 грн
1842,03 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Бровари, вул. Київська, 316
378.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2221,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -56,97 грн
1842,03 грн
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Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1998,96
Економія при броні: -59,97 грн
1938,99 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
Економія при броні: -59,97 грн
1939,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1998,96
Економія при броні: -59,97 грн
1938,99 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2221,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
386.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1617,70 грн
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