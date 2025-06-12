Київ
Кодалі ресвератрол ліфт гель-крем для контуру очей (Caudalie resveratrol lift eye contour gel cream)

Кодалі ресвератрол ліфт гель-крем для контуру очей (Caudalie resveratrol lift eye contour gel cream)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -56,97 грн
1842,03 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1702,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1998,96
Економія при броні: -59,97 грн
1938,99 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
123.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1617,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
Економія при броні: -59,97 грн
1939,03 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
126.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1702,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
127.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
Економія при броні: -59,97 грн
1939,03 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
128.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
128.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1702,90 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
128.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
128.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1998,96
Економія при броні: -59,97 грн
1938,99 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
129.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
Економія при броні: -59,97 грн
1939,03 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
129.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1617,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
129.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00
Економія при броні: -59,97 грн
1939,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
129.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1998,96
Економія при броні: -59,97 грн
1938,99 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
130.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1617,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1617,70 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
130.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Гель-крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
1999,00 грн
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