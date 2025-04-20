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А-дерма бальзам для губ (A-derma lip balm)
А-дерма бальзам для губ (A-derma lip balm)
Запоріжжя
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
62.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
235,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
63.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
274,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
256,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
213,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
68.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
274,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
351,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
68.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
328,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
68.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
274,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
68.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
256,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
69.0 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
274,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
69.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
256,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
136.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
292,38
Економія при броні:
-18,85 грн
273,53
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
186.5 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
235,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
197.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
301,50
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
199.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
260,65
Економія при броні:
-7,82 грн
252,83
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
229,46
грн
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Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
246.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
251,21
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
247.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
256,50
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
247.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
221,17
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
247.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
257,14
грн
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