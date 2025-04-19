А-дерма бальзам для губ (A-derma lip balm)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
288,08
Економія при броні: -15,45 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
6.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
115.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
255.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
290,27
Економія при броні: -16,74 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
344.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
278,90
Економія при броні: -8,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
278,89
Економія при броні: -8,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
352.0 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
384.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
390.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
392.7 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
392.9 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
393.5 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
394.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
394.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік