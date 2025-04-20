А-дерма бальзам для губ (A-derma lip balm)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
300,74
Економія при броні: -16,27 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
278,90
Економія при броні: -8,37 грн
В містах поряд
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Довга, 76
112.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
118.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
137.0 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
157.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
157.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
218.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
278,89
Економія при броні: -8,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
278,89
Економія при броні: -8,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
334.7 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
346.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
447.0 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
278,89
Економія при броні: -8,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Університетська, 3/9
448.5 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
457.7 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
285,43
Економія при броні: -11,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
457.7 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік