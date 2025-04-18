А-дерма бальзам для губ (A-derma lip balm)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
278,89
Економія при броні: -8,37 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
304,15
Економія при броні: -11,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
303,76
Економія при броні: -10,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
278,89
Економія при броні: -8,37 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
278,90
Економія при броні: -8,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
3.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
278,90
Економія при броні: -8,37 грн