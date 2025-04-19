А-дерма бальзам для губ (A-derma lip balm)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
7.0 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
8.9 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
9.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
4.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 2
7.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
10.9 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
127.9 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
260,65
Економія при броні: -7,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
131.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
134.9 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
283,94
Економія при броні: -10,41 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
190.2 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
190.7 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
191.4 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
193.3 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
193.6 км
А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік