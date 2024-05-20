Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиА-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіриЦіни в аптеках

А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г - Одеса (839918) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
226,27 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
226,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
227,24 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
202,10
Економія: -9,42 грн
192,68 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (2)
225,48 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
244,95
Економія: -48,95 грн
196,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
267,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (1)
267,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
244,95
Економія: -48,95 грн
196,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
248,03 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
266,80
Економія: -53,35 грн
213,45 грн