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А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г - Львів (839918) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
185,51
Економія: -8,88 грн
176,63 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Всього: упаковка (1)
267,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
240,36 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (1)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
267,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
266,80
Економія: -53,35 грн
213,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 50
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (2)
267,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
244,95
Економія: -48,95 грн
196,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
221,55
Економія: -44,30 грн
177,25 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
267,00 грн