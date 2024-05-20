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SVR топіаліс гель для обличчя та тіла заспокійливий зволожуючий, що цілодобово захищає від сухості шкіри 1000 мл - Запоріжжя (839781) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
874,37 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
874,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
873,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
586,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
881,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
882,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
872,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
883,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
881,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
878,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (1)
875,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (2)
878,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
882,37 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
878,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
877,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
881,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
881,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
877,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
876,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
879,40 грн