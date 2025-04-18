Бинт кінезіологічний тейп Рай Тейп класичний (Medical kinesiological tape Rea Tape classic)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
188.4 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
224.5 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
312.1 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
329.9 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
379.1 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
411.2 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
674.6 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
812.1 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
918.9 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) класичний 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD