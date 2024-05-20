БИНТ ГИПСОВИЙ SAFIX® PLUS 15 см х 2,7 м, №2 - Одеса (786457) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом