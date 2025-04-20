Зубна щітка електрична Вега (Electric toothbrush Vega)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1882,90
Економія при броні: -101,85 грн
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1883,85
Економія при броні: -101,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1887,07
Економія при броні: -105,12 грн
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1962,94
Економія при броні: -109,35 грн
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
53.3 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1532,91
Економія при броні: -0,09 грн
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1548,25
Економія при броні: -14,26 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1849,10
Економія при броні: -67,15 грн
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1849,10
Економія при броні: -67,15 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Бродівська, 2-В
64.1 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
65.6 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1892,09
Економія при броні: -110,14 грн
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1892,09
Економія при броні: -110,14 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 13
85.2 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
93.8 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
99.0 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
99.0 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
113.8 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1548,06
Економія при броні: -30,06 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 2
114.0 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 28
116.0 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1544,29
Економія при броні: -19,10 грн
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
117.9 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1536,36
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
118.3 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1991,25
Економія при броні: -137,66 грн
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1991,25
Економія при броні: -137,66 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 98
124.3 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
124.4 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.