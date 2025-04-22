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Зубна щітка електрична Вега (Electric toothbrush Vega)
Зубна щітка електрична Вега (Electric toothbrush Vega)
Чернігів
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Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1415,39
грн
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Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1419,15
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
121.6 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1457,60
грн
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Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1457,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1428,15
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1424,44
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
123.4 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1424,95
грн
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Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1428,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
125.9 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1458,50
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
127.6 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1416,03
грн
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Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1422,24
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1422,71
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
129.0 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1930,71
Економія при броні:
-77,12 грн
1853,59
грн
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Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1930,71
Економія при броні:
-77,12 грн
1853,59
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
129.5 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1881,16
Економія при броні:
-99,21 грн
1781,95
грн
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Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1881,16
Економія при броні:
-99,21 грн
1781,95
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Польова, 19
129.5 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1414,98
грн
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Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1428,99
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1416,40
грн
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Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1418,23
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
130.3 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1524,32
Економія при броні:
-2,95 грн
1521,37
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
130.6 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1418,74
грн
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Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1426,11
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
131.3 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1421,47
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
132.0 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1416,42
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
134.2 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1422,48
грн
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Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1422,81
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
135.0 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1516,93
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
136.4 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1425,42
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
139.9 км
Зубна щітка електрична "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1428,92
грн
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