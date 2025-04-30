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Кодалі віносурс маска для обличчя та шкіри навколо очей (Caudalie Vinosource face & eye mask)
Кодалі віносурс маска для обличчя та шкіри навколо очей (Caudalie Vinosource face & eye mask)
Дніпро
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Доступно в 1 аптеках у Дніпро
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
989,00
грн
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В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
64.1 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
915,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
272.3 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
989,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
1098,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
386.0 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
915,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
386.2 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
915,70
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
388.9 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
915,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
394.2 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
1098,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
394.3 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
915,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 44
693.1 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
989,00
грн
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Центральна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
753.7 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
944,48
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Валова, 58/1
865.3 км
Кодалі Vinosource маска для обличчя та шкіри навколо очей інтенсивно зволожуюча 338 75 мл №1
Caudalie
989,00
грн
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