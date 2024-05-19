АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 20 х 20 см, №1 - Харків (812613) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом