Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д Всього: упаковка (2) 192,71 Економія: -11,92 грн 180,79 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється за 57 хв Графік роботи Дніпро, вул. Робоча, 168 Всього: упаковка (1) 197,91 Економія: -24,47 грн 173,44 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, шосе Донецьке, 3 Всього: упаковка (11) 183,71 Економія: -10,07 грн 173,64 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 57 хв Графік роботи Кам'янське, просп. Свободи, 30 Всього: упаковка (1) 198,43 Економія: -11,81 грн 186,62 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А Всього: упаковка (2) 195,23 Економія: -14,28 грн 180,95 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (3) 174,00 грн