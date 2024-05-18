Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дніпро, вул. Робоча, 168 Всього: упаковка (1) 198,56 Економія: -25,12 грн 173,44 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, шосе Донецьке, 3 Всього: упаковка (11) 182,38 Економія: -8,74 грн 173,64 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д Всього: упаковка (2) 197,53 Економія: -16,74 грн 180,79 грн Забронювати

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Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кам'янське, просп. Свободи, 30 Всього: упаковка (1) 200,45 Економія: -13,83 грн 186,62 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А Всього: упаковка (2) 193,65 Економія: -12,70 грн 180,95 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 14 хв Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (4) 174,00 грн