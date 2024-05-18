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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 15 х 15 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (812609) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
198,56
Економія: -25,12 грн
173,44 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (11)
182,38
Економія: -8,74 грн
173,64 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (2)
197,53
Економія: -16,74 грн
180,79 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
200,45
Економія: -13,83 грн
186,62 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
193,65
Економія: -12,70 грн
180,95 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (4)
174,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом