АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 10 х 10 см, №1 - Запоріжжя (812602) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Деревлянська, 8
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом