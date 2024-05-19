LACTOVIT молочко для тіла Lactourea 250 мл - Харків (835264) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А