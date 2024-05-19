Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаLACTOVIT молочко для тілаЦіни в аптеках

LACTOVIT молочко для тіла Lactourea 250 мл - Харків (835264) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
168,31 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
167,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
166,97 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
166,25 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
166,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
176,66 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
175,47 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
166,99 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (4)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
167,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
166,58 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
176,33 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: упаковка (1)
225,00 грн