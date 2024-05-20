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LACTOVIT молочко для тіла Lacto-oil 400 мл - Запоріжжя (835263) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (4)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
233,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (3)
298,00 грн