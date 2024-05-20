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LACTOVIT молочко для тіла firming 400 мл - Запоріжжя (835259) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (4)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (8)
298,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (7)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (4)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (6)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (4)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (4)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
298,00 грн