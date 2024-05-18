LACTOVIT молочко для тіла firming 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (835259) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
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Дніпро, пров. Парусний, 14-А
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
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Дніпро, вул. Незалежності, 11
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Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
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Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
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Дніпро, просп. Героїв, 3
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Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
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Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
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Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Роторна, 21
Аптека доброго дня
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Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Підгородне, вул. Шосейна, 74