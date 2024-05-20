LACTOVIT молочко для тіла Activit 400 мл - Запоріжжя (835257) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Роторна, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Вернадського, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44