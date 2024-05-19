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LACTOVIT молочко для тіла Activit 400 мл - Харків (835257) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (4)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (2)
298,00 грн