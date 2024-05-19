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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) спрей для ніг 100 мл 48 годин - Харків (894522) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
408,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
413,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
416,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
419,62
Економія: -54,95 грн
364,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
416,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
411,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
412,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
411,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
411,52 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
412,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
408,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
416,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (2)
409,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (1)
385,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
360,46
Економія: -24,91 грн
335,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
413,16 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
340,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
410,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
413,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
Всього: упаковка (1)
416,23 грн