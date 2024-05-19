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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) стік 40 мл 48 годин - Львів (829533) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
520,99
Економія: -95,97 грн
425,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
520,99
Економія: -95,97 грн
425,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
441,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
520,99
Економія: -95,97 грн
425,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
498,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
500,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Пулюя Івана, 40
Всього: упаковка (1)
520,99
Економія: -95,97 грн
425,02 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
501,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
505,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
503,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
503,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
501,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
504,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
500,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Валова, 11
Всього: упаковка (1)
520,99
Економія: -95,97 грн
425,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
504,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 3
Всього: упаковка (1)
503,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
Всього: упаковка (1)
501,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
447,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
504,85 грн