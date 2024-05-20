LACTOVIT дезодорант sensitive 50 мл - Запоріжжя (835274) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Синельникове, вул. Садова, 106
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А