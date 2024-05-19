LACTOVIT дезодорант sensitive 50 мл - Львів (835274) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Патона, 37
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б