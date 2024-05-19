LACTOVIT гель для душу Fruit Energy 600 мл - Харків (835255) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
1 соціальна аптека
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Лозова, м-н 1-й, 28
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Аптека доброго дня
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
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Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
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Павлоград, вул. Незалежності, 166
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Підгородне, вул. Центральна, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10