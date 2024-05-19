LACTOVIT гель для душу Lacto-oil 600 мл - Харків (835253) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 28
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74