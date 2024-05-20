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LACTOVIT гель для душу Activit 600 мл - Одеса (835252) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (4)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 35
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (5)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1-А
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 34
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 5
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 50
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївка, вул. Незалежності, 81
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Всього: упаковка (2)
215,00 грн