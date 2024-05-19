LACTOVIT гель для душу Activit 600 мл - Львів (835252) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, просп. Свободи, 5
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
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Львів, вул. Городоцька, 179
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Патона, 37
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 68
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, пл. Ринок, 7
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/10
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Стрий, пл. Ринок, 27
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 48