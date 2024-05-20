LACTOVIT гель для душу Activit 300 мл - Одеса (835251) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 50
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Шевченка Тараса, 35