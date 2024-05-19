LACTOVIT гель для душу Activit 300 мл - Харків (835251) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Космічна, 16
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Первомайський, м-н 3-й, 39
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
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Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
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Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
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Тернівка, вул. Харківська, 26
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
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Підгородне, вул. Шосейна, 74
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Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
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Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3