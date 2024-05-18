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LACTOVIT гель для душу Activit 300 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (835251) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (4)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (3)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (2)
155,00 грн