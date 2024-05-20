LACTOVIT гель для душу original 600 мл - Одеса (835248) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Аптека доброго дня
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Миколаїв, просп. Корабелів, 14
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 34