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LACTOVIT гель для душу original 600 мл - Харків (835248) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (4)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (4)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (4)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (1)
215,00 грн