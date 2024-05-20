LACTOVIT гель для душу original 300 мл - Запоріжжя (835246) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Синельникове, вул. Садова, 2-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
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Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10