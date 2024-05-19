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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуLACTOVIT гель для душуЦіни в аптеках

LACTOVIT гель для душу original 300 мл - Харків (835246) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (4)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (4)
155,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Білої Зіни, 2
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (4)
155,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74
Всього: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Підгородне, вул. Центральна, 2
Всього: упаковка (1)
155,00 грн