LACTOVIT гель для душу original 300 мл - Харків (835246) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Білої Зіни, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Підгородне, вул. Центральна, 2