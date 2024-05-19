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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуLACTOVIT гель для душуЦіни в аптеках

LACTOVIT гель для душу "lactourea10" 600 мл - Львів (835244) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (4)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, пл. Ринок, 7
Всього: упаковка (1)
215,00 грн