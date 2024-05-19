LACTOVIT гель для душу "lactourea10" 600 мл - Харків (835244) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека доброго дня
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Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
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Харків, вул. Літературна, 5
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Харків, вул. Культури, 8
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Харків, вул. Москалівська, 61
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Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 210
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Харків, вул. Героїв Праці, 24
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Харків, шосе Салтівське, 262
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
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Первомайський, м-н 3-й, 39
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Первомайський, м-н 1/2, 29
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Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 38
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31