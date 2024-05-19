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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуLACTOVIT гель для душуЦіни в аптеках

LACTOVIT гель для душу "lactourea10" 600 мл - Харків (835244) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
215,00 грн