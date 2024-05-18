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AGRADO Гель для душу 750 мл ваніль - Харків (833949) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
102,02 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
101,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
102,07 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
101,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
101,97 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
130,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
129,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
101,89 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
101,53 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
129,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
94,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
165,00 грн