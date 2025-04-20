Ніфуроксазид-Сперко суспензія (Nifuroxazide-Sperco suspension)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,30
Економія при броні: -38,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
297,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,30
Економія при броні: -38,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -38,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -38,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,30
Економія при броні: -38,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
329,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,30
Економія при броні: -38,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,30
Економія при броні: -38,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -38,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,60
Економія при броні: -38,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -38,40 грн